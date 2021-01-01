السعودية اليوم / "المركز الوطني للأرصاد": أمطار رعدية على محافظات المهد وبدر ووادي الفرع



المدينة المنورة 17 جمادى الأولى 1442هـ الموافق 1 يناير 2021م واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم ، بمحافظات المهد وبدر ووادي الفرع تتضمن أمطارًا رعدية.

وبين المركز أن الحالة التي تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية ، تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً .

// انتهى //

12:48ت م

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