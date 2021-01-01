السعودية اليوم / بلجيكا تسجل 2254 إصابة جديدة بكورونا



بروكسل 17 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 01 يناير 2021 م واس

سجلت بلجيكا خلال الـ 24 ساعة الماضية 2254 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت السلطات الصحية البلجيكية في بيان أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس بلغت 646496 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 19528 حالة وفاة .

// انتهى //

11:15ت م

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بروكسل 17 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 01 يناير 2021 م واسسجلت بلجيكا خلال الـ 24 ساعة الماضية 2254 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) و 87 حالة وفاة .وأفادت السلطات الصحية البلجيكية في بيان أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس بلغت 646496 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 19528 حالة وفاة .// انتهى //11:15ت م0016

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