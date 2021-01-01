شكرا لقرائتكم خبر عن قائد فيلق القدس مهددا امريكا : انتظروا أعمالنا الإرهابية داخل أراضيكم والان نبدء بالتفاصيل
وقتلت الولايات المتحدة القائد السابق لفيلق القدس في الثالث من يناير 2020 في العراق. وكانت واشنطن اتهمته قبلها بأنه العقل المدبر لهجمات شنتها فصائل مسلحة متحالفة مع إيران على قوات أمريكية بالمنطقة.
وبعد أيام من الضربة الأمريكية بطائرة مسيرة، ردت إيران بهجوم صاروخي على قاعدة جوية عراقية كانت تتمركز فيها قوات أمريكية، وأسقطت القوات الإيرانية التي كانت في حالة تأهب قصوى طائرة ركاب أوكرانية بطريق الخطأ أثناء إقلاعها من طهران.
وقال إسماعيل قاآني، الذي خلف سليماني في قيادة فيلق القدس، اليوم الجمعة إن إيران لا تزال مستعدة للرد.
وأضاف في مناسبة بثتها التلفزيون لإحياء الذكرى السنوية في جامعة طهران "لعله يبرز أفراد يردون على جريمتكم من داخل بيوتكم".
ومضى قائلا إن "مسار قوة القدس والمقاومة لن يتغير بالأفعال الشريرة التي تصدر من أمريكا".
وحلقت قاذفتان أمريكيتان من طراز بي-52 في سماء الشرق الأوسط يوم الأربعاء، في ما وصفه مسؤولون أمريكيون بأنه رسالة لردع إيران قبل الذكرى السنوية الأولى لمقتل سليماني.
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