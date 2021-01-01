- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شكرا لقرائتكم بوتين يصدق على قوانين تقيد وصول يوتيوب وفيسبوك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
بوتين يصدق على قوانين تقيد وصول يوتيوب وفيسبوك
أثارت هذه الخطوة مخاوف الأمريكيين
متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف
في نوفمبر الماضي، أفادت التقارير الصحفية أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يريد حظر منصات التواصل الاجتماعي الأمريكية أو على الأقل تقييدها، وعلى ذلك قدم نواب في البرلمان الروسي مشروع قانون يسمح للحكومة بتقييد الوصول إلى تلك المنصات، واليوم، تم تمرير القانون ومصادقته رسميًا.
ووقع فلاديمير بوتين مجموعة من القوانين تمنح روسيا سلطات جديدة لتقييد عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي الأمريكية، وستسمح حزمة الإصلاحات لروسيا بحظر أو تقييد الوصول إلى المواقع التي تميز ضد وسائل الإعلام الروسية، وذلك كجزء من حملة لزيادة سيادة روسيا على الإنترنت.
وأثارت هذه الخطوة مخاوف الأمريكيين من أن تسير روسيا على خطى الصين في إطلاق مواقع خاصة بها.
وينص القانون نفسه على إمكانية فرض غرامات باهظة على المواقع التي تفشل مرارًا وتكرارًا في إزالة المحتوى المحظور، وهو أمر لم تنجح فيه منصة يوتيوب أو فيسبوك وفقًا للمشرعين الروس.
ويحظر قانون آخر الكشف عن البيانات الشخصية لمسؤولي الأمن الروس، وهي السجلات التي يتم تسريبها أحيانًا عبر الإنترنت ويستخدمها الصحفيون الاستقصائيون لتتبع العمليات السرية، مثلما استخدم موقع Bellingcat الاستقصائي، في وقت سابق من هذا الشهر، سجلات الطيران وبيانات أخرى لتحديد مجموعة من عملاء FSB التابعين للمخابرات الروسية لتسميم الناشط المعارض أليكسي نافالي.
وأدخلت قوانين جديدة أخرى أحكامًا تصل إلى السجن لمدة عامين بتهمة التشهير عبر الإنترنت بالإضافة إلى لوائح جديدة من شأنها أن تحظر تمويل الاحتجاجات من قبل العملاء الأجانب وتسمح بحظر التجمعات بسبب حالات الطوارئ.
ومنح قانون آخر السلطات صلاحيات جديدة لتصنيف الأفراد بأنهم عملاء أجانب وبالتالي سجنهم لمدة خمس سنوات.
وتغطي القوانين الجديدة إصلاحات دستورية لمدة عام، بما في ذلك واحد يسمح لبوتين (68 عامًا) بالترشح لفترتين أخريين كل منهما ست سنوات في الكرملين بدلًا من المغادرة في عام 2024.
كانت هذه تفاصيل خبر بوتين يصدق على قوانين تقيد وصول يوتيوب وفيسبوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.