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أمر لا يصدق.. روبوتان يتشاجران مع بعضهما بسبب المزاج السيئ !
أعرب البعض عن تخوفه من هذه المرحلة
متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف
تجمع حشد من الناس حول روبوتين يتشاجران مع بعضهما في إحدى المكتبات الصينية أثناء عملهما كمرشدين آليين للعملاء، لكن يبدو أن سوء تفاهم وقع بين الاثنين، أدى إلى وقوع شجار بينهما.
ووثق مقطع فيديو طريقة شجار الآليين مع بعضهما كما لو أنهما بشريان، واحتدم الجدل بعد أن اتهم أحدهما الآخر بأن مزاجه سيئ طوال الوقت ولا يمكن الحديث أو التفاهم معه تحت أي ظرف.
وعلى ما يبدو كان ذلك كفيلًا لإثارة جنون الروبوت الآخر فاتهمه بنفس الأمر مما زاد من توتر الموقف.
وصور العمال في مكتبة مقاطعة جيانغشي العملاقة في جنوب شرق الصين لقطات مسلية للمشاجرة الروبوتية ونشرها عبر حسابها على وسائل التواصل الاجتماعي، واتضح أنه يُسميان توتو ووانغباو.
وتحتل المكتبة العملاقة مساحة هائلة حيث تبلغ 63000 متر مربع وتضم أكثر من أربعة ملايين كتاب، ويوجد بها الدليلان الآليان للحديث مع الزوار وتقديم معلومات مفيدة لهم.
ولا يزال من غير الواضح سبب بدء الشجار بينهما، لكن يظهر في الفيديو أن وانغباو تحاول تحقيق السلام مع توتو من خلال مطالبته بعدم الشجار، لكن الأخير رفض ووصف وانغباو بأنه مزاجي ما جعله يبدو وكأنه يشعر بالغضب إن جاز التعبير.
واجتذب هذا الفيديو القصير ردود فعل متباينة، حيث اعتبرها بعض المستخدمين محادثة مسلية، وقال أحدهم: يجب خصم راتبهم بسبب الجدل خلال ساعات العمل، بينما عبر آخرون عن خوفهم إلى حد ما، حيث قال أحد المستخدمين: هل باتت الروبوتات بهذا الذكاء في الوقت الحاضر لدرجة التعبير عن مشاعرها والمجادلة؟ هذا الأمر مقلق.
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