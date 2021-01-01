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فيديو.. تحديات 2020 كانت صعبة لكن السعودية تجاوزتها بأمان
توفير لقاح كورونا في وقت قياسي واتخاذ تدابير وإجراءات احترازية ووقائية صارمة
متابعات الخليج 365 - الرياض
شهدت السعودية ودول العالم في 2020 العديد من التحديات الصعبة التي استوجبت من الحكومات التدخل العاجل بقرارات وسياسات لمواكبة الوضع الذي فرضته جائحة كورونا.
كانت جائحة كورونا هي التحدي الأكبر في 2020، وبفضل حكمة قيادة المملكة تم اتخاذ العديد من الإجراءات بدءاً من تعليق الدراسة وتعليق السفر من وإلى المملكة وتعليق الصلاة في الحرمين الشريفين مؤقتًا وتعليق العمرة ومنع التجول المؤقت وغيرها من الإجراءات.
واتجهت المملكة بحثًا عن حلول واستطاعت توظيف التقنية لخدمة الإنسان في هذه الجائحة؛ فتم تفعيل منصات الدراسة عن بعد وتطبيقات عديدة مثل تطبيق اعتمرنا وصحتي وتوكلنا وغيرها التي سهلت على الإنسان أمور الحياة.
ومع استمرار الجائحة كانت السعودية من بين الدول التي سارعت بالحصول على لقاح كورونا وقدمته بالمجان للمواطن والمقيم على حد سواء.
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