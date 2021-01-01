قائد مركبة يوثِّق مخالفته بالطائف.. و«المرور» يتدخل

عرَّض حياته والآخرين للخطر
تمكن مرور الطائف، من القبض على قائد مركبة وثق مخالفته في فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.
وذكر المرور السعودي- عبر تويتر- أن مرور محافظة الطائف، ضبط قائد المركبة الذي قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود المركبة بسرعة عالية جدًا، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.
وأشار المرور السعودي، إلى أنه ستتم إحالة قائد المركبة المخالف إلى الهيئة المرورية؛ لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.
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