قد تشمل أحياء من العاصمة
توقَّع المهتم بالأحوال الجوية، أبو عبدالرحمن الحربش الصخَري، هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة على محافظات منطقة الرياض، خلال الساعات المقبلة.
وقال الصخري، عبر تويتر، إنه متوقع تشكل تكوينات ممطرة (محدودة) من خفيفة إلى متوسطة خلال نهار ومساء الجمعة، على أجزاء من منطقة الرياض، نواحي عفيف والدوادمي وعروى والرويضة والقويعية وحلبان وصبحاء والرين والمزاحمية والحريق والخرج والدلم ونعام وحوطة بني تميم والأفلاج وليلى.
وأشار الصخري إلى أن الحالة المطرية قد تشمل بعض أحياء من مدينة الرياض.
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كانت هذه تفاصيل خبر «الصخري» أمطار على الرياض خلال ساعات.. تتأثر بها عدة محافظات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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