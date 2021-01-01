بالصور.. أمطار متفاوتة على منطقة الباحة ومحافظة جدة

شهدت منطقة الباحة، الخميس، هطول أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة، شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاء من محافظات بلجرشي وبني حسن والقرى والمندق وقلوة والحجرة والمراكز التابعة لها.

كما هطلت مساء الخميس، أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من محافظة جدة، ارتوت على أثرها الأرض.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.