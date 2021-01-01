«الخطوط السعودية»: تذاكر الرحلات الملغاة محفوظة وتستخدم لاحقًا

أكدت الخطوط السعودية، أن التذاكر محفوظة في حال إلغاء الرحلات، وذلك بعد استفسار أحد المواطنين قائلًا: «بالنسبة للحجوزات التي تم إلغاؤها كيفية استرداد المبلغ؟».

ورد الحساب الرسمي للخطوط السعودية عبر موقع «تويتر»: «إذا ألغيت رحلتك بسبب القيود الحالية المفروضة على السفر بسبب الإجراءات الوقائية والاحترازية، فإن تذكرتك محفوظة ويمكنك استخدامها لاحقًا دون الحاجة للاتصال حاليًا».

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