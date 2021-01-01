«التأمينات»: يحق التسجيل في النظام لمن هم أقل من 18 عامًا

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنه يحق التأمين لمن هو أقل من 18 عامًا، حال التحاقه بعمل تابع لنظام التأمينات، مشيرة إلى أن جهة العمل هي المسؤولة عن الإضافة أو الاستبعاد من التأمينات.

وذكرت التأمينات الاجتماعية، عبر تويتر؛ ردًا على سؤال بهذا الخصوص، أنه «في حال التحاقه بعمل تابع لنظام التأمينات، يمكنه التسجيل في النظام عن طريق جهة عمله».

وقال أحد المواطنين في استفسار مفاده: هل يمكن تسجيل شخص بالتأمينات عمره ١٨ عامًا أو أقل؟ علمًا بأنه يحمل الهوية الوطنية.

من جهة أخرى، أوضحت التأمينات أن إضافة المشترك واستبعاده يتم عن طريق صاحب العمل وفقًا لعلاقة العمل، وذلك من خلال حساب المنشأة في التأمينات أون لاين.

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