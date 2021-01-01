تنبيهات الأرصاد: أمطار وسحب رعدية على بعض مناطق المملكة الجمعة

توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد بعض مناطق المملكة هطول أمطار رعدية وتشكّل سحبًا رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية، خلال الساعات المقبلة.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إن مناطق المدينة المنورة «العهد، بدر، وادي الفرع»، وعسير «أبها، المجاردة، النماص، بارق، تنومة، رجال ألمع، محايل»، والباحة «الحجرة، العقيق، المخواة، المندق، بلجرشي، الباحة، فرعة غامد الزناد، قلوة»، والمنطقة الشرقية «النعيرية، حفر الباطن، قرية العليا»، تشهد هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية.

فيما تتشكل سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية، بمناطق المدينة المنورة «الحناكية، المدينة المنورة»، والقصيم «الأسياح، البدائع، البكيرية، الرس، الشماسية، المذنب، بريدة، عنيزة»، ومكة المكرمة «جدة، الكامل، بحرة، خليص»، والرياض «الخرج، الدوادمي، الزلفي، العاصمة الرياض، المجمعة، المزاحمية، ثادق، حريملاء، رماح، عفيف».