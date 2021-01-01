حساب المواطن: الدعم وموعد الصرف لا يتأثران بـ«تغيير الآيبان»

أكد برنامج حساب المواطن، أن تغيير رقم الحساب البنكي لا يؤثر على الأهلية أو على موعد صرف الدعم الشهري للمستفيد.

وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للبرنامج، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار بهذا الخصوص، أنه «لا يؤثر ذلك، وفي حال تم تغيير (الآيبان) البنكي بعد تاريخ 10 ديسمبر، سيتم التحقق منه ضمن دورة الدفع لشهر فبراير، ويتم صرف الدعم في حال كنت مستحقًا على (الآيبان) السابق إلى أن يتم التحقق من (الآيبان) المضاف حديثًا».

وقال أحد المواطنين في استفساره: «إذا غيرت رقم حسابي البنكي من موقع حساب المواطن إلى رقم حساب بنك آخر خاص بي، هل تتأثر الأهلية وموعد الصرف الشهري؟».

من جهة أخرى، أوضح برنامج حساب المواطن أنه لا يوجد تاريخ معين لفتح باب التسجيل في البرنامج؛ ولكن ستتم مراجعة ضوابط البرنامج بشكل دوري.

اقرأ أيضا:

حساب المواطن يوضح مدى أحقية دعم المشتركين في التأمينات الاجتماعية

