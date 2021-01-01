البرنامج أكد أهلية المستفيدين
أكد برنامج حساب المواطن، أن تغيير رقم الحساب البنكي لا يؤثر على الأهلية أو على موعد صرف الدعم الشهري للمستفيد.
وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للبرنامج، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار بهذا الخصوص، أنه «لا يؤثر ذلك، وفي حال تم تغيير (الآيبان) البنكي بعد تاريخ 10 ديسمبر، سيتم التحقق منه ضمن دورة الدفع لشهر فبراير، ويتم صرف الدعم في حال كنت مستحقًا على (الآيبان) السابق إلى أن يتم التحقق من (الآيبان) المضاف حديثًا».
وقال أحد المواطنين في استفساره: «إذا غيرت رقم حسابي البنكي من موقع حساب المواطن إلى رقم حساب بنك آخر خاص بي، هل تتأثر الأهلية وموعد الصرف الشهري؟».
من جهة أخرى، أوضح برنامج حساب المواطن أنه لا يوجد تاريخ معين لفتح باب التسجيل في البرنامج؛ ولكن ستتم مراجعة ضوابط البرنامج بشكل دوري.
اقرأ أيضا:
حساب المواطن يوضح مدى أحقية دعم المشتركين في التأمينات الاجتماعية
كانت هذه تفاصيل خبر حساب المواطن: الدعم وموعد الصرف لا يتأثران بـ«تغيير الآيبان» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.