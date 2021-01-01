الضمان الصحي: ندرس إضافة العقم وتأخُّر الإنجاب في الوثيقة الجديدة

أوضح مجلس الضمان الصحي، أنه يتم العمل على دراسة إضافة حالات العقم والتأخُّر في الإنجاب، إلى التغطية التأمينية في تحديثات الوثيقة المقبلة.

وذكر المجلس، عبر تويتر؛ ردًا على عدة استفسارات من مواطنات بهذا الخصوص، أنه «سيتم العمل على دراسة إضافة المنفعة في تحديثات الوثيقة القادمة».

وقالت مواطنة في استفسارها: «ليش العقم ما يشمله التأمين؟»، بينما قالت مواطنة أخرى «لماذا لا يغطي التأمين حالات تأخر الإنجاب، ليس من المنطق أن يقارن الإنجاب بعمليات التجميل؟».

من جهة أخرى، أوضح الضمان الصحي، أن وثيقة الضمان الصحي التعاوني الموحدة تغطي تكاليف النظارات الطبية بحد أقصى (400) ريال خلال مدة الوثيقة.

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