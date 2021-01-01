شكرا لقرائتكم خبر عن تشخيص حالات 252 لاجئاً سورياً بمخيم الزعتري والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - واصلت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها الطبية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن.
وشخصت العيادات أمس الأول حالات 252 مريضاً بمختلف الحالات المرضية، حيث استقبلت عيادات الطب العام 123 مريضاً، كما استقبلت عيادات الأطفال 29 مريضاً، واستقبل قسم الطوارئ 21 مريضاً، وراجع 13 مريضاً عيادتي الأسنان.
كما تم استقبال 28 مريضة في العيادة النسوية وتمت معاينتهن وفحصهن وصُرفت الأدوية اللازمة لهن، وإجراء 13 صورة أشعة لـ 9 مرضى، كما تم إعطاء 77 لقاحاً لـ28 مريضاً، واستقبلت عيادة إنقاذ الطفل مريضاً واحداً، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سُجلت في الصيدلية 179 وصفة طبية.
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