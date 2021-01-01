أخبار السعودية اليوم.. إيقاف لواء متقاعد وسفير سابق في قضايا فساد بـ 20 مليون ريال.. والأرصاد تتوقع هطول أمطار على 8 مناطق في أول أيام العام الجديد

ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الموافق 31 ديسمبر 2020م منها: إيقاف لواء متقاعد وسفير سابق في قضايا فساد بقيمة 20 مليون ريال، و الأرصاد تتوقع هطول أمطار على 8 مناطق في أول أيام العام الجديد، و مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا بتداولات 6.7 مليارات ريال.

إيقاف لواء متقاعد وسفير سابق في قضايا فساد بقيمة 20 مليون ريال

صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق أطرافها.

الأرصاد تتوقع هطول أمطار على 8 مناطق في أول أيام العام الجديد

توقع المركز الوطني للأرصاد، بتقريره لطقس الغد الجمعة (أول أيام العام 2021م) سماء غائمة جزئيًّا الى غائمة مع فرصة لهطول امطار رعدية على أجزاء من مناطق جازان، عسير الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة والرياض، القصيم، حائل. وتكون الضباب خلال فترة الليل و الصباح الباكر على شمال وشرق المملكة.

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا بتداولات 6.7 مليارات ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 70.55 نقطة؛ ليقفل عند مستوى 8689.53 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.7 مليارات ريال.

حساب المواطن يوضح مدى أحقية دعم المشتركين في التأمينات الاجتماعية

حدد برنامج حساب المواطن، مدى أحقية المشتركين في نظام التأمينات الاجتماعية للحصول على الدعم المالي المقدم منه.

البرنامج السعودي لإعمار اليمن: نعمل على إعادة تشغيل مطار عدن الدولي بشكل عاجل

أكد البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، أنه جارٍ العمل «بشكل عاجل»؛ لإعادة تشغيل مطار عدن الدولي، وذلك عقب تعرضه لهجوم إرهابي أمس الأربعاء.

وسط أجواء احتفالية.. ختام مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

اختتمت فعاليات النسخة الخامسة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، اليوم الخميس، التي استمرَّت على مدى شهر ديسمبر 2020، بإعلان الفائزين في أشواط الرموز في سباقات الهجن «إحدى الفعاليات المصاحبة للمهرجان».

مستشار وزير الطاقة: نظام الكهرباء الجديد يضمن نقلة نوعية للقطاع

قال الدكتور نايف العبَّادي مستشار وزير الطاقة لشؤون منظومة الكهرباء، إن نظام الكهرباء المعدل يأتي لمواكبة التطورات والتغيرات للقطاع في الوقت الحالي.

عالم سعودي: 2021 سيشهد ظواهر فلكية متعددة منها خسوفان قمريان وكسوفان شمسيان

أوضح رئيس قسم علوم الفلك والفضاء بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور حسن محمد عسيري؛ أن عام 2021 سيشهد أحداثًا فلكية متعددة؛ منها خسوف كلي للقمر في 26 مايو يشاهد في كل من شرق آسيا وأستراليا والأمريكيتين، وخسوف جزئي في 19 نوفمبر يشاهد في الأمريكيتين وأوروبا وآسيا وأستراليا.

هطول أمطار على الطائف.. وسيول بالأودية والشعاب

هطلت، مساء اليوم الخميس، أمطار متوسطة على محافظة الطائف، شملت قطاع الشفا، وجنوب المحافظة، سالت على إثرها الأودية والشعاب.

6 إجراءات ضرورية لسلامة الفرد وأسرته عند هطول الأمطار

حددت أمانة منطقة المدينة المنورة 6 إجراءات لازمة لسلامة الفرد والأسرة عند هطول الأمطار، يُفضَّل الالتزام بها.

11 خدمة متاحة في تطبيق أبشر الجديد منها تحديث رخصة القيادة

حددت منصة أبشر نحو 11 خدمة متاحة في تطبيق أبشر الجديد كليًّا بنسخته التجريبية، وعلى رأسها تجديد رخصة القيادة.

تفاصيل قرارات لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية ضد عدد من المخالفين

أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية رقم 2062/ل.س/2020م لعام 1442هـ بتاريخ 1442/04/03هـ الموافق 2020/11/18م، وذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضد أحمد بن صالح بن أحمد بن جبير، متعب بن أحمد بن محمد الحيدر، سعود بن فواز بن راشد التمامي، سامي بن عبدالعزيز بن محمد الحسينان، علي عبدالخالق عبدالعال غريبة، محمد صابر إبراهيم حسين، مضيان بن جزاء بن فلاح العتيبي.

«إيجار»: 4 مخالفات تستوجب معاقبة مكاتب الوساطة العقارية

حددت مبادرة إيجار التابعة لوزارة الإسكان لتنظيم وتيسير إجراءات قطاع الإيجار العقاري في المملكة؛ قائمة بأكثر مخالفات مكاتب الوساطة العقارية المستوجبة للعقوبات المحددة.

بنك التنمية الاجتماعية يوضح آلية احتساب نصيب الفرد من قرض الأسرة

حدد بنك التنمية الاجتماعية، كيفية احتساب نصيب الفرد في قرض الأسرة، مشيرًا إلى الشروط العامة للحصول على القرض.

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا بتداولات 6.7 مليارات ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 70.55 نقطة؛ ليقفل عند مستوى 8689.53 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.7 مليارات ريال.

بالفيديو.. الاتصالات السعودية تطلق 3 مراكز بيانات ضخمة في الرياض وجدة والمدينة

صرح الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية، ناصر بن سليمان الناصر، اليوم الخميس، بأن STC 3 مراكز بيانات ضخمة في الرياض وجدة والمدينة باستثمار يبلغ نحو مليار ريال.

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