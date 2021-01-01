تكليف المهندس الزهراني مساعدًا لوزير الطاقة لشؤون التطوير والتميز

يملك خبرة تمتد قرابة الـ25 عامًا مع شركة أرامكو..
أصدر الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، اليوم، قرارًا بتكليف المهندس أحمد بن موسى الزهراني مساعدًا للوزير لشؤون التطوير والتميز، بالإضافة إلى الإشراف على مكتب إدارة المشاريع المؤسسي، وأعمال تطوير المحتوى المحلي، ومكتب تحقيق الرؤية، وإدارة المنظمات غير الربحية، ومركز إدارة الأزمات، بوزارة الطاقة.
ويحمل المهندس الزهراني ماجستير في هندسة وعلوم المواد من جامعة (بين) بالولايات المتحدة الأمريكية (2002م)، وبكالوريوس في الهندسة الكيميائية، من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن - المملكة العربية السعودية - (1995م).
كما يملك خبرة تمتد قرابة الـ25 عامًا مع شركة أرامكو السعودية، والبرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، ووزارة الطاقة في مجالات البترول والغاز، البتروكيماويات، توليد وكفاءة الطاقة، والاستدامة.
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