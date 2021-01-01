أمير جازان يشرف حفل أهالي الريث ويدشن عددًا من المشروعات بالمحافظة

شرف الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، اليوم الخميس، حفل أهالي محافظة الريث بمناسبة الزيارة التفقدية التي يقوم بها للمحافظة، وذلك بساحة الاحتفالات بالمحافظة.

وبدأ الحفل الخطابي المقام بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقيت كلمة الأهالي، ألقاها نيابة عنهم مفرح بن يحي الريثي، استعرض فيها ما شهدته وتشهده المحافظة من تطور ونمو في شتى المجالات الخدمية من كهرباء ومياه وصحة وتعليم، معربًا عن تقدير أهالي المحافظة وشكرهم أمير منطقة جازان، نظير اهتمامه بالمحافظة التي تحتضن العديد من المواقع السياحية المتميزة التي يقصدها آلاف الزوار والسياح على مدار العام.

عقب ذلك، دشن أمير المنطقة ووضع حجر الأساس لعدد من المشروعات التنموية بالمحافظة؛ في مجالات الطرق والمياه والصحة والتعليم والكهرباء، إضافة إلى مشروعات بلدية تشمل طرق وحدائق ومسطحات خضراء، ودرء أخطار السيول، وملاعب ومشروعات الأنسنة، وعدد من المشروعات التنموية بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 85 مليون ريال.

حضر الحفل، وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر ومحافظ الريث فيصل بن ناصر بن لبدة.

كما قام الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان اليوم، بزيارة تفقدية لمحافظة الريث، وذلك في إطار الجولات التي يقوم بها لمختلف محافظات ومراكز المنطقة.

والتقى الأمير محمد بن ناصر في بداية الزيارة مشايخ وأهالي محافظة الريث، وذلك باستراحة البلدية بالمحافظة.

وأكد أمير منطقة جازان أن زيارة محافظة الريث والالتقاء بالأهالي وتبادل وجهات النظر حول كل ما يعنى بالتنمية في المحافظة، تأتي ضمن توجيهات القيادة الرشيدة بمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية بما يلبي احتياجات المواطن والمقيم في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها ومراكزها وقراها.

وشدد على المهام والواجبات المناطة بالمواطن بوصفه رجل الأمن الأول والشريك الرئيس مع رجال الأمن لحماية بلادنا المباركة وحفظ مقدرات الوطن ومكتسباته الحضارية، مبرزًا التضحيات والبطولات التي يسطرها رجال الأمن وفي مختلف القطاعات الأمنية والعسكرية والتضحية بأرواحهم للذود عن أرض الحرمين الشريفين وحفظ أمن الوطن والمواطن، ولينعم هذا الوطن الغالي بالأمن والاستقرار.

وجرى خلال اللقاء بحث احتياجات المحافظة والمراكز والقرى والهجر التابعة لها من المشروعات الخدمية إضافة إلى بحث الآراء والمقترحات التي تقدم بها الحضور واستمع الجميع إلى توجيهات سمو أميرمنطقة جازان حيالها.

حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر ومحافظ الريث فيصل بن ناصر بن لبدة.