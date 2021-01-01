السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 1029 إصابة جديدة بكورونا و17 وفاة



سيئول 17 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 01 يناير 2021 م واس

سجلت كوريا الجنوبية 1029 إصابة جديدة بفيروس

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن السلطات الصحية المحلية اليوم أن إجمالي عدد المصابين في البلاد يرتفع بذلك إلى 61 ألفا و769 إصابة، كما ترتفع حصيلة الوفيات الإجمالية إلى 917 وفاة.

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06:03ت م

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سيئول 17 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 01 يناير 2021 م واسسجلت كوريا الجنوبية 1029 إصابة جديدة بفيروس كورونا إلى جانب 17 حالة وفاة.ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن السلطات الصحية المحلية اليوم أن إجمالي عدد المصابين في البلاد يرتفع بذلك إلى 61 ألفا و769 إصابة، كما ترتفع حصيلة الوفيات الإجمالية إلى 917 وفاة.// انتهى //06:03ت م0008

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