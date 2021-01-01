السعودية اليوم / سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جيبوتي يلتقي برئیس سلطة الموانئ والمناطق الحرة



جيبوتي 16 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 31 ديسمبر 2020 م واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جيبوتي عبدالعزيز بن عبدالله المطر اليوم بكل من رئیس سلطة الموانئ والمناطق الحرة أبو بكر عمر حدي، والمدیر العام للمیناء جامع إبراھیم درار، وذلك خلال زيارته إلى مقر شركة إدارة مرفأ الحاویات بدوراله، إلى جانب میناء دوراله متعدد الأغراض.

وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى تسلیط الضوء على التقدم الذي أحرزته جیبوتي في مجال تشیید البنیة التحتیة للموانئ.

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