السعودية اليوم / الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد ميزانية المنظمة لعام 2021



نيويورك 16 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 31 ديسمبر 2020 م واس

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم، ميزانية المنظمة الأممية لعام 2021 والتي تبلغ 3.231 مليار دولار، بعد أن ناقشتها ووافقت عليها اللجنة الخامسة المعنية بالأمور الإدارية والميزانية.

وأوضح رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة السفير فولكان بوزكير، في بيان صحفي اليوم، أنه تم العمل لبناء التوافق وممارسة الحكمة والمرونة في هذا الوقت الحرج من التاريخ.

وحث الدول الأعضاء على الاستفادة من التعددية من أجل إنهاء جائحة كوفيد-19 ومعالجة احتياجات الشعوب الأكثر احتياجا.

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