شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. سبب إلغاء السنوات التحضيرية في الجامعات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشف رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب حسام زمان، أمس الخميس، سبب إلغاء السنوات التحضيرية في الجامعات، قائلًا أن الهيئة وضعت سيناريوهين أمام الجامعات بشأن هذا الأمر، بعد دراسته كثيراً.

وأوضح حسام زمان، خلال حديثه في برنامج "بودكاست سقراط"، أن الهيئة ظهر لها من خلال تلك الدراسة وجود هدر تعليمي ومالي كبير في هذا الباب، لافتًا إلى أن السيناريوهين التي وضعتهما الهيئة هما إلغاء السنة التحضيرية، أو الاعتماد على برامج تحضيرية مُتخصصة لبعض الكليات حسب الاحتياج.

وأشار رئيس هيئة تقويم التعليم، إلى أن الهيئة رصدت نجاح تجارب بعض الجامعات في هذين النموذجين، ومن ثم طرحت الأمر أمام الجامعات لتقرر ما يناسبها، مؤكدًا أن الهيئة ليست صاحبة قرار في ذلك، لكنها تدرس فقط وتطرح السيناريوهات.