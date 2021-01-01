شكرا لقرائتكم خبر عن «رئاسة الحرمين» تكمل جاهزيتها لاستقبال المعتمرين والزائرين في «إجازة المنتصف» والان نبدء بالتفاصيل

وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس جميع الوكالات والإدارات في الرئاسة والوكالة بكمال الجاهزية لاستقبال المعتمرين والزائرين خلال إجازة منتصف العام الدراسي والسعي لتحقيق كافة التسهيلات لهم في منظمومة الخدمات التي تقدمها الرئاسة .

وأكد على وجوب بذل المزيد من الجهود والتفاني في خدمة قاصدي بيت الله الحرام والمسجد النبوي من معتمرين وزوار ومصلين ، والحرص على اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية والتشديد عليها .

وأوضح الرئيس العام أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - تحرص تمام الحرص على أن يؤدي المعتمرين والزوار مناسكهم وصلواتهم بكل يسر وسهولة في أجواء آمنة ومستقرة تمكنهم من أداء مقاصدهم . ودعا معالي الدكتور السديس الله أن يوفق ولاة أمرنا - حفظهم الله - لما يحبه ويرضاه ، وأن يتمم على الزوار والمصلين والمعتمرين من أداء مقاصدهم بكل يسر وسهولة