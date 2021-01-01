يعد البنك السعودي للاستثمار الذي تم إنشاؤه بموجب المرسوم الملكي رقم 31/م بتاريخ 25 جمادى الآخرة عام 1396هـ، في المملكة العربية السعودية، وبدأ نشاطه في مارس 1977م، أحد الكيانات الهامة التي تم إنشاؤها من قبل وزارة الاستثمار السعودية، لمساعدة المستثمرين من السعوديين وغير السعوديين في الدخول إلى السوق، وتحقيق الانفتاح الاقتصادي ضمن رؤية المملكة المستقبلية 2030م، وسوف نوضح من خلال موقعنا نجوم مصرية؛ خطوات فتح حساب في البنك السعودي للاستثمار أونلاين 1442 وغيرها من الموضوعات المتعلقة بالبنك السعودي للاستثمار .

خطوات فتح حساب في البنك السعودي للاستثمار أونلاين 1442

يمكن فتح حساب في البنك السعودي للاستثمار أونلاين، بخطوات سهلة وبسيطة وهي :

الدخول على موقع البنك السعودي للاستثمار .

تقديم طلب لفتح حساب في البنك، بتعبئة البيانات الموجودة بالطلب، بعد الضغط على خانة الطلبات .

الحصول على رقم مرجعي خاص بالطلب يجب الإحتفاظ به لإستخدامه عند الحاجة إليه.

يتم مراجعة الطلب من قبل البنك بالتحقق من صحة البيانات، ثم الاتصال بالعميل بالعميل .

يرد مركز خدمة العملاء على طلب العميل لفتح حساب خلال يومين من تقديمه .

في حال الموافقة على طلب العميل، يذهب العميل إلى أقرب فرع للبنك لتفعيل الحساب واستكمال الإجراءات .

فتح حساب في البنك الاستثمار السعودي 1442

التوجه إلى أقرب فرع للبنك .

التوجه إلى قسم خدمة العملاء لطلب فتح حساب .

يختار العميل نوع الحساب بعد الاطلاع على المعلومات الخاصة بكل حساب .

ملء النموذج المعد لفتح حساب بالبنك بكل دقة ووضوح .

يقوم موظف خدمة العملاء باستيفاء البيانات الأخرى، يقوم بعدها بتفعيل الحساب .

دفع رسوم فتح الحساب وهي غير قابلة للاسترداد .

شروط فتح حساب في البنك السعودي للإستثمار

يتطلب فتح حساب في البنك السعودي للإستثمار توافر مجموعة من الشروط هي :

يجب ألا يقل عمر العميل السعودي الذي يرغب في فتح حساب بالبنك عن 15 عام .

يجب ألا يقل عمر العميل من دول مجلس التعاون الخليجي الراغب في فتح حساب بالبنك عن 18 عام، ولديه جواز سفر ساري وعنوان محدد .

يجب ألا يقل عمر الوافدين في المملكة الذين يرغبوا في فتح حساب بالبنك عن 18 عام .

يشترط أن يكون للوافد اقامة سارية.

خدمات البنك السعودي للاستثمار

يقدم البنك السعودي للاستثمار العديد من الخدمات للشركات والأفراد منها :