ضبط قائد مركبة يسير بسرعة عالية في الطائف

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الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى): تمكنت إدارة مرور محافظة الطائف من ضبط قائد مركبة يسير بسرعة عالية جدًا، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر. تمكنت إدارة مرور محافظة الطائف من ضبط قائد مركبة يسير بسرعة عالية جدًا، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر. وأوضحت إدارة المرور، أنه سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور. وكان مرور منطقة الجوف ضبط قائد مركبة مارس التفحيط في حي الفيصلية بسكاكا، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر. وأبان المرور، أنه سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

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