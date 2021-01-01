عذق لترسيخ هوية الأحساء الثقافية والفنية

أكد رئيس لجنة تسويق هوية الأحساء في غرفة الأحساء المهندس عماد الغدير لـ«دوت الخليج» أمس، أن القاعة الإبداعية في مشروع المشقر، التابعة للجنة بالتعاون مع شركة الأحساء للسياحة، تهدف إلى استثمار الفنون والثقافة في ترسيخ الصورة الذهنية للجمهور المستهدف، بحيث تكون مساحة عمل للمعارض والفعاليات وورش العمل، تستوحي هوية الأحساء في تصميمها وتعبر عنها في تفاصيلها.

الفنون الرقمية

أبان الغدير، أن القاعة، تتميز بالمرونة التي تسمح لها بالتعبير عن المعاصرة والتحديث الذي وصلت له الأحساء في جميع المجالات الإبداعية، وذلك بالتركيز على الفنون والثقافة الرقمية، وأنشطة جاذبة لترسيخ هوية الأحساء الثقافية والفنية، وتستهدف 4 فئات، وهي: الفنانون والمثقفون، المهتمون بالسياحة الثقافية، المهتمون بسياحة المعارض والفعاليات، زوار المشتل «المشقر»، ومن المقرر إطلاق مسمي «عذق» على القاعة، نظراً لارتباط الأحساء بالنخيل، ولتسجيلها كأكبر واحة نخيل زراعية في العالم، وله ارتباط بالمكان والإنتاج ليكون حاضنًا لإبداع الإنسان، وتحمل القاعة إيحاء العذق بكونها مكانًا للتجمع وحاضنة للإنتاجية.

تفعيل المساحة

أضاف، أن اللجنة، وضعت 5 عناصر لتفعيل المساحة الإبداعية في القاعة، وهي: تشغيل ذاتي، تشغيل على مواسم، استخدام الشاشات الإلكترونية، مساحة الحوار واللقاءات «المجلس»، التجربة الثقافية الذاتية، ومن بين الأنشطة المستهدفة، هي: عروض الأفلام، والصور الفوتوغرافية، والنقاشات الثقافية، والأنشطة التفاعلية، واللقاءات والمحاضرات، ومن بين الفعاليات المقترح تنفيذها في المنظور القريب، هي:

1- الأحساء كما أرى «معرض للتصوير الضوئي»

2- الخط العربي.

3- معرض القهوة والتمر.

4- ملتقى الابتكار.

5- معرض الفن التشكيلي.

6- لقاءات ريادية.