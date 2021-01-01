فرص تدريبية وتعليمية لمستفيدي الضمان

وقع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية مذكرة تفاهم وتعاون مشترك مع الأكاديمية السعودية لفن الطهي «زادك»، بهدف تحسين جودة الخدمات ورفع مستوى الكفاءات لدعم مستفيدي الوزارة من الأيتام والضمان وذوي الظروف الخاصة وذوي الإعاقة، إضافة لإيجاد الفرص التأهيلية والتدريبية والتوظيفية لهم.

وأوضح مدير فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية الأستاذ عبدالرحمن المقبل بعد توقيعه الاتفاقية أمس، أن هذا التعاون يأتي ضمن خطط فرع الوزارة في تعزيز الجهود وتبادل الخبرات لتحقيق التكامل مع الجهات ذات العلاقة انطلاقًا من مبدأ الشراكة المجتمعية وسعيًا لتحقيق رؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى السعي لدعم جميع البرامج والأنشطة التأهيلية والتدريبية ورفع جودة الخدمات المقدمة لمستفيدي الوزارة التي يرعاها فرع الوزارة بالشرقية، وتقديم الحلول المتكاملة للمستفيدين بالشراكة والتعاون مع ذوي الاختصاص والخبرات بما يحقق تحسين وتجويد المخرجات، والمساهمة في تفعيل المسؤولية الاجتماعية من خلال الاعمال التطوعية في مجالات التدريب وورش العمل وغيره.

وأشاد المقبل بمثل هذه الاتفاقيات التي تعد مطلبًا وحراكًا يطمح له فرع الوزارة للرفع من جودة الخدمات للمستفيدين، مبينًا حرصهم على التنمية المستدامة وعقد شراكات مع الجهات الحكومية والخاصة والقطاع الثالث، لتحقيق التعاون المثمر بين الجهات في خدمة المجتمع بالمنطقة ورفع مستوى الكفاءات لدعم مستفيدي الوزارة من الأيتام والضمان وذوي الظروف الخاصة وذوي الإعاقة وإيجاد الفرص التأهيلية والتدريبية والتوظيفية لهم.

وأشارت مساعد مدير عام فرع الوزارة ابتسام الحميزي إلى أن قطاع التنمية يتطلع من خلال هذه الشركة إلى تحسين ورفع جودة خدمات الإعاشة في الفروع الإيوائية وطريقة تقديمها بصورة مبتكرة بالتعاون مع الأكاديمية وفق الاختصاص إضافة إلى الاستفادة بما لديهم من خبرات في دعم التدريب على برنامج المهارات الحياتية لبناتنا في دور الأيتام بأسلوب نوعي مختلف ينسجم مع الطموح والتطلعات.