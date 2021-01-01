برنامج هوية للفرق التطوعية بتنمية وموارد الشرقية

نظم قطاع التنمية بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية وبالتعاون مع مؤسسة إطار، الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 برنامجًا تدريبيًّا بعنوان (هوية) لتطوير الفرق التطوعية، وذلك ضمن الورش التدريبية المصاحبة لفعاليات يوم التطوع السعودي والعالمي، بهدف رفع مستوى المعرفة بوسائل تحسين الصورة الذهنية للمتطوعين في ميادين التطوع، قدمتها كل من: الأستاذة عليا المطرودي، الأستاذة لينا المهنا، الأستاذة ريم الزهراني، وذلك بحضور عدد من المتطوعين والمهتمين في مجال التطوع.

محاور

تناول البرنامج ثلاثة محاور رئيسية هي (انعكاس، سمعة، تفرد) تم استعراض هذه المفاهيم وأثرها على أداء العمل التطوعي، حيث ناقش المحور الأول أهمية (الهوية الشخصية) في تصنيف المتطوع من ناحية الإطلالة والسلوكيات والتعامل والتجارب، وأشار المحور الثاني (سمعة) إلى أهم مفاتيح تعزيز السمعة، والأثر الذي يتركه المتطوع أثناء فترة عمله في مسيرة التطوع، كما جاء المحور الثالث (تفرد) ليؤكد أهمية تعزيز طموح الفرد إلى بلوغ درجة التميز في حياته الشخصية وآليات التفرد وكيفية الاستثمار الأمثل للمعرفة في حياة المتطوع.

الورش

وأكدت مساعد المدير العام لقطاع التنمية أن هذا الورشة تأتي ضمن سلسلة من الورش التدريبية التي يحرص فرع الوزارة في المنطقة الشرقية وبتوجيهات سعادة المدير العام على انتقائها وإطلاقها لدعم المتطوعين ورفع كفاءة أدائهم وبما ينسجم مع نظام العمل التطوعي وإيصال رسالة الوزارة كونها الجهة المسؤولة عن التطوع في داخل المملكة وفق مستهدفات 2030.