محاور
تناول البرنامج ثلاثة محاور رئيسية هي (انعكاس، سمعة، تفرد) تم استعراض هذه المفاهيم وأثرها على أداء العمل التطوعي، حيث ناقش المحور الأول أهمية (الهوية الشخصية) في تصنيف المتطوع من ناحية الإطلالة والسلوكيات والتعامل والتجارب، وأشار المحور الثاني (سمعة) إلى أهم مفاتيح تعزيز السمعة، والأثر الذي يتركه المتطوع أثناء فترة عمله في مسيرة التطوع، كما جاء المحور الثالث (تفرد) ليؤكد أهمية تعزيز طموح الفرد إلى بلوغ درجة التميز في حياته الشخصية وآليات التفرد وكيفية الاستثمار الأمثل للمعرفة في حياة المتطوع.
الورش
وأكدت مساعد المدير العام لقطاع التنمية أن هذا الورشة تأتي ضمن سلسلة من الورش التدريبية التي يحرص فرع الوزارة في المنطقة الشرقية وبتوجيهات سعادة المدير العام على انتقائها وإطلاقها لدعم المتطوعين ورفع كفاءة أدائهم وبما ينسجم مع نظام العمل التطوعي وإيصال رسالة الوزارة كونها الجهة المسؤولة عن التطوع في داخل المملكة وفق مستهدفات 2030.
كانت هذه تفاصيل خبر برنامج هوية للفرق التطوعية بتنمية وموارد الشرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.