شكرا لقرائتكم خبر عن فتح سطح المسجد النبوي لثلاث صلوات يوميا والان نبدء بالتفاصيل
وكانت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي دشنت مبادرة «وعيك وقاية» لتعزيز الجانب الصحي لدى المصلين. وتقوم فكرة المبادرة على توزيع حقائب على المصلين تشمل معقمات وكمامات، وعبوات مياه زمزم، وإهداءات، بما يسهم في تعزيز الجهود والإجراءات الاحترازية حفاظاً على الصحة العامة.
واستحدثت وكالة الرئاسة 30 جهازاً لقياس درجات الحرارة في مواقع التفويج بالمسجد النبوي، تعمل بشكل آلي بالأشعة تحت الحمراء دون تلامس باليد من خلال مؤشر «ترمومتر» رقمي وبثّ صوتي يدعم 4 لغات بهدف المحافظة على مستوى الأمان الصحي في أرجاء المسجد النبوي وساحاته.
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