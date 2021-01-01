شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة متخصصة تطهر «الصفا والمروة» أسبوعيا والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح مدير إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام جابر الودعاني، أنه يتم تطهير الجبلين بأدوات ومواد خاصة بالمسجد الحرام، ويقوم بذلك فرقة متخصصة بالعناصر المعمارية، يتمثل عملها في متابعة وضع جبلي الصفا والمروة بشكل يومي لإزالة الملاحظات، وتنظيف الزجاج المحيط بجبل المروة وإزالة ما يعلق من آثار الغبار وغيرها.
وأكد الودعاني أن هذه الخدمات تتم بمتابعة مستمرة من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي د. عبدالرحمن السديس، ووكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد الجابري، داعيًا الله -عز وجل- أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- خير الجزاء على جهودهما ودعمهما الدائم للحرمين الشريفين.
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