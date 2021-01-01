شكرا لقرائتكم خبر عن .. ومتطعمون: جهود تنظيمية عالية ورعاية طبية فائقة والان نبدء بالتفاصيل

أكد مواطنون ومقيمون أن المملكة وضعت الإنسان بقمة أولوياتها، وظهر ذلك جليا من خلال توفيرها لقاح فيروس كورونا المستجد مجانا وللجميع، لافتين إلى حسن التنظيم والرعاية والتي تلقوها في مركز معارض الظهران المعد للتطعيم، مطالبين الجميع بعدم الالتفات إلى الشائعات حول فعالية وأمان اللقاح.

وقال المواطن محمد الجلعود إن الإجراءات في مركز لقاحات كورونا بمعارض الظهران سلسة وسريعة، مشيرا إلى عدم وجود أي أعراض بعد اللقاح، ومؤكدا أن أخذ المسؤولين والوزراء للقاح سبب كاف للاطمئنان بسلامة اللقاح، والتأكيد على أنه حماية للمجتمع، كما يجب عدم الانسياق وراء الشائعات.

وبين المواطن طلعت كائن، أنه وجد اهتماما كبيرا من قبل العاملين في المركز بمختلف فئاتهم ووظائفهم، مشيرا إلى شعوره بالاطمئنان بعد الحصول على اللقاح، مطالبا الجميع بالتسجيل في التطبيق للحصول على اللقاح، لضمان سلامة الأسرة والمجتمع.

وأشار المواطن سلطان الشامسي إلى أن المملكة ممثلة بوزارة الصحة تسعى وراء توفير اللقاح لبث الطمأنينة للمجتمع وللحفاط على صحته، مؤكدا أن التعامل في المركز يحفز للحصول على اللقاح وعدم الشعور بأي خوف، لافتا إلى أنه حصل على اللقاح بيده اليسرى لأنه سبق وأن أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية بيده اليمنى.

وأشار المواطن عيد الناجم إلى أن هناك جهودا تنظيمية عالية بمراكز اللقاحات، مشيرا إلى أنه يجب عدم التخوف من الحصول على اللقاح، سعيا لتحقيق هدف المملكة في الحفاظ على سلامة المجتمع.

وقال المواطن عبدالعزيز الحافظ إنه ابتداء من دخوله مواقف السيارات إلى الانتهاء من التطعيم يشعر بالفخر بالخدمات المقدمة من أبناء الوطن لخدمة المجتمع، ومؤكدا أنه حرص منذ بداية الإعلان عن اللقاح على البحث عن مواعيد التسجيل، إلى أن بثت وزارة الصحة خانة التسجيل في تطبيق صحتي.

وأوضح المواطن خليفة الدوسري، أنه حضر قبل الموعد بيوم وتم إخباره بأنه سيتلقى رسالة قبل الحضور، وحين وصول الرسالة توجه إلى موعده وتم أخذ اللقاح دون أي تأخير أو طول انتظار.

وبين المواطن عبدالله الدوسري أن تقديم الخدمات في المركز يأتي وفق جدولة ترضي جميع الزوار، مشيرا إلى أن اللقاح مطمئن ويجب على الجميع عدم التردد في الحصول على اللقاح.

وذكر المواطن عبدالعزيز العبيد أنه يعجز عن وصف المركز لحسن الرعاية المقدمة، مشيرا إلى أنه دخل للمركز وتم توجيهه للتسجيل والتأكد من الموعد، وبعد الحصول على اللقاح تم توجيهه للانتظار وهناك من يقوم بالسؤال والاطمئنان على الصحة بشكل مباشر، مؤكدا أنه وصله مباشرة موعد الجرعة الثانية من اللقاح.

ولفت المقيم عصام الجمري إلى التنظيم بالمركز بداية من التسجيل والتوجيه دون أي معاناة، ومؤكدا أنه يعيش في المملكة منذ 40 عاما ويملك الثقة التامة في أن المملكة تسعى لتوفير الأمان والراحة لجميع المواطنين والمقيمين على أرضها، ولذلك وفرت اللقاح بشكل مجاني للجميع.

وعبر المواطن يوسف البوري عن إعجابه بالتنظيم الجاري في المركز بالإضافة إلى خدمات الطاقم العامل في المركز، مؤكدا أن الدخول إلى المركز حتى الخروج منه لا يأخذ الكثير من الوقت حيث إن هناك سرعة عالية في تقديم الخدمات.

وأكد المواطن خالد الخالدي أنه انتظر في صالة الانتظار بعد الحصول على اللقاح دون الشعور بأي أعراض، مؤكدا أنه يتابع جميع تفاصيل اللقاح منذ ظهوره، مبينا أن جميع اللقاحات كانت سببا في القضاء على الكثير من الأمراض مثل السل.

وبين المقيم ممدوح كامل أن المملكة تعد من أكثر الدول في التفوق في الخدمات، موضحا أن اللقاح لا يسبب أي رعب أو تخوف حيث إنه شيء لا بد منه للحماية والحفاظ على الصحة.

وبينت المقيمة مديحة حسين أن التنظيم والاستقبال والحفاظ على النظافة العامة في المركز تحفز للحصول على اللقاح، مشيرة إلى أنها حصلت على اللقاح في وقته المحدد، وكذلك توفير المشروبات للمستفيدين، وأضافت أنها سعيدة بالحصول على اللقاح للحفاظ على صحتها.