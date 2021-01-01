شكرا لقرائتكم خبر عن الأوسمة الأجنبية والذكاء الاصطناعي على طاولة «الشورى» والان نبدء بالتفاصيل
كما بحثت لجنة الشؤون الخارجية، في اجتماع افتراضي، أمس، مسودة تقرير اللجنة بشأن ملاءمة دراسة مقترح مقدم من أحد أعضاء المجلس بشأن مشروع نظام الأوسمة والجوائز الأجنبية للسعوديين، كما ناقشت عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها تمهيدًا لرفع تقريريها ورأيها للمجلس.
كانت هذه تفاصيل خبر الأوسمة الأجنبية والذكاء الاصطناعي على طاولة «الشورى» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.