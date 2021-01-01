شكرا لقرائتكم خبر عن الأوسمة الأجنبية والذكاء الاصطناعي على طاولة «الشورى» والان نبدء بالتفاصيل

ناقشت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بمجلس الشورى، عبر الاتصال المرئي، أمس، عددا من الاتفاقيات الثنائية والدولية في مجالات الخدمات الجوية، والذكاء الاصطناعي، تمهيداً لإعداد تقاريرها المتضمنة دراستها ورأيها وأبرز توصياتها للرفع بها إلى المجلس لمناقشتها في إحدى الجلسات القادمة.

كما بحثت لجنة الشؤون الخارجية، في اجتماع افتراضي، أمس، مسودة تقرير اللجنة بشأن ملاءمة دراسة مقترح مقدم من أحد أعضاء المجلس بشأن مشروع نظام الأوسمة والجوائز الأجنبية للسعوديين، كما ناقشت عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها تمهيدًا لرفع تقريريها ورأيها للمجلس.