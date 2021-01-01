شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يخفف معاناة 252 مريضا بـ«الزعتري» والان نبدء بالتفاصيل

قدمت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن خدماتها الطبية لـ252 مريضا. وراجع عيادات الطب العام 123 مريضا، بينما استقبلت عيادات الأطفال 29 مريضا، واستقبل قسم الطوارئ 21 مريضا، وراجع 13 مريضا عيادتي الأسنان. كما تم استقبال 28 مريضة في العيادة النسوية، وتمت معاينتهن وفحصهن وصُرفت الأدوية اللازمة لهن، وإجراء 13 صورة أشعة لـ 9 مرضى، كما تم إعطاء 77 لقاحا لـ28 مريضا، واستقبلت عيادة إنقاذ الطفل مريضا واحدا، فيما بلغ إجمالي الوصفات، التي سُجلت في الصيدلية 179 وصفة طبية.

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