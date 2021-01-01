شكرا لقرائتكم خبر عن 5 فعاليات لـ«الأمر بالمعروف» في أسواق ومتنزهات مكة والان نبدء بالتفاصيل

أطلق فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة، أمس، خطته الميدانية والتوعوية لإجازة الربيع لهذا العام عبر تهيئة العدد المناسب من الأعضاء للقيام بالعمل الميداني في محافظات ومراكز الفرع.

وتهدف الخطة إلى القيام بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خلال حضور فرق الهيئة في الأسواق والحدائق والأماكن العامة والشواطئ والمجمعات التجارية والتنبيه لأداء الصلاة جماعة، وتقديم النصح والتوجيه، كذلك نشر المصليات المتنقلة في أماكن حضور المتنزهين لإقامة الصلوات ورفع الأذان وتفعيل حملتي «الصلاة نور»، و«الخوارج شرار الخلق».

وأكد مدير عام الفرع فؤاد العمري على الأعضاء المشاركين بأهمية القيام بالعمل والمهام المناط بهم وفق الأنظمة والتعليمات، مشيراً إلى أهمية تنفيذ خطة العمل الميداني والتوعوي لإجازة منتصف العام وفق الأنظمة والتعليمات.