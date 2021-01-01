شكرا لقرائتكم خبر عن 3 آلاف كرتون تمور لمتضرري مأرب والمهرة والان نبدء بالتفاصيل

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، 3 آلاف كرتون تمور بمحافظتي المهرة ومأرب.

وشملت المساعدات توزيع 2000 كرتون من التمور للأسر النازحة والمتضررة في محافظة مأرب، استفاد منها 2.000 أسرة. كما جرى توزيع 1.000 كرتون من التمور في مديرية سيحوت بالمهرة، استفاد منها 1.000 أسرة.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإغاثية والإنسانية المتعددة، التي تقدمها المملكة من خلال المركز في مختلف القطاعات لأبناء الشعب اليمني في جميع مناطقه دون تمييز، والتي بلغت 539 مشروعًا.