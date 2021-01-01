شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنئ «البرهان» بذكرى استقلال السودان والان نبدء بالتفاصيل
وبعث خادم الحرمين الشريفين، -حفظه الله-، برقية تهنئة، لرئيسة الجمهورية السلوفاكية، زوزانا كابوتوفا، بمناسبة ذكرى يوم إعلان الجمهورية لبلادها. وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب الجمهورية السلوفاكية الصديق، المزيد من الرقي والازدهار.
وبعث خادم الحرمين الشريفين برقية تهنئة، لرئيس جمهورية كوبا ميغل دياز كانيل، بمناسبة ذكرى يوم التحرير لبلاده. وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية كوبا الصديق، المزيد من الرقي والازدهار.
وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن البرهان، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني، وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب جمهورية السودان الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.
وبعث سموه برقية تهنئة، لرئيسة الجمهورية السلوفاكية، زوزانا كابوتوفا، بمناسبة ذكرى يوم إعلان الجمهورية لبلادها. وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لها، راجياً لحكومة وشعب الجمهورية السلوفاكية الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.
وبعث سموه، أيده الله، برقية تهنئة، لرئيس جمهورية كوبا ميغل دياز كانيل، بمناسبة ذكرى يوم التحرير لبلاده. وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني، وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب جمهورية كوبا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.
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