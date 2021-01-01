شكرا لقرائتكم خبر عن 150 متقدما لـ «ملتقى توظيف الموارد البشرية» والان نبدء بالتفاصيل
واستقبل الملتقى، الذي عقد من الساعة 10 صباحا وحتى 3 عصرا، أكثر من 150 متقدما ومتقدمة من حملة الشهادات «الدبلوم والبكالوريوس» في التخصصات الهندسية والفنية والإدارية، وذلك بدعم وتوجيه مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل.
وجاء عقد الملتقى انطلاقا من دعم التوظيف وتأهيل الكفاءات الوطنية بين إدارة التوطين، ممثلة في الإدارة العامة للتوطين المناطقي وفرع الوزارة والشركات الكبرى في القطاع الخاص والتي تسهم في رفع معدلات توطين الوظائف للكوادر الوطنية في سوق العمل.
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