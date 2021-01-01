شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يوجه بتهيئة المرافق العامة والمتنزهات لاستقبال الزوار والان نبدء بالتفاصيل

وجه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، كافة الجهات الحكومية في المنطقة، بالعمل على تهيئة المرافق العامة والمتنزهات والواجهات البحرية في المنطقة لاستقبال الزوار والسياح، والحرص على إقامة الفعاليات والبرامج التي تتناسب مع موسم الشتاء، وتعزز هوية المنطقة وتعرف بها وبمزاياها.

وأكد سموه ضرورة متابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الصادرة عن الجهات الصحية، ومتابعة تطبيقها، وإيقاع العقوبات المقررة نظاما على مخالفيها من الجهات والأفراد، وتكثيف جهود التوعية، سائلا سموه الله السلامة للجميع، وأن يعجل بإزاحة هذه الجائحة عن المملكة وعن سائر العالم.