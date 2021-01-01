شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يوجه بتهيئة المرافق العامة والمتنزهات لاستقبال الزوار والان نبدء بالتفاصيل
وأكد سموه ضرورة متابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الصادرة عن الجهات الصحية، ومتابعة تطبيقها، وإيقاع العقوبات المقررة نظاما على مخالفيها من الجهات والأفراد، وتكثيف جهود التوعية، سائلا سموه الله السلامة للجميع، وأن يعجل بإزاحة هذه الجائحة عن المملكة وعن سائر العالم.
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