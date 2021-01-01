شكرا لقرائتكم خبر عن «بلدي بقيق» يبحث إنشاء «جسر مشاة» والان نبدء بالتفاصيل

ناقش المجلس البلدي لمحافظة بقيق، إنشاء جسر مشاة علوي، من جهة مستوصف منار الصحة، إلى الجهة المقابلة، وذلك في اجتماعه، أمس، برئاسة رئيس المجلس عبدالله آل عايد، وبحضور رئيس بلدية المحافظة م. فارس آل عريج، وأعضاء المجلس.

وحضر أحد المواطنين، جلسة المجلس، لمناقشة ملاحظته بالجلسة، بالإضافة إلى الاطلاع على المشروعات التطويرية، ومناقشة العديد من المواضيع ذات الاهتمام.

وأضاف آل عايد أنه تم الاطلاع على ملاحظة إعادة كتابة أسماء شوارع أحياء المدينة «شلقا، والمنفوحة»، لعدم وضوحها.

ونوه رئيس المجلس البلدي بمحافظة بقيق بأن المجلس يسعى خلال الفترة القادمة إلى عقد اجتماع مع أهالي المحافظة وذلك للاستماع إلى اقتراحاتهم واستفساراتهم.