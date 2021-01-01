شكرا لقرائتكم خبر عن «بلدي بقيق» يبحث إنشاء «جسر مشاة» والان نبدء بالتفاصيل
وحضر أحد المواطنين، جلسة المجلس، لمناقشة ملاحظته بالجلسة، بالإضافة إلى الاطلاع على المشروعات التطويرية، ومناقشة العديد من المواضيع ذات الاهتمام.
وأضاف آل عايد أنه تم الاطلاع على ملاحظة إعادة كتابة أسماء شوارع أحياء المدينة «شلقا، والمنفوحة»، لعدم وضوحها.
ونوه رئيس المجلس البلدي بمحافظة بقيق بأن المجلس يسعى خلال الفترة القادمة إلى عقد اجتماع مع أهالي المحافظة وذلك للاستماع إلى اقتراحاتهم واستفساراتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر «بلدي بقيق» يبحث إنشاء «جسر مشاة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.