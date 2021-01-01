شكرا لقرائتكم خبر عن وفد «التعليم» يقف على احتياجات المشاريع المدرسية والان نبدء بالتفاصيل
وشملت الزيارة عددا من الأحياء السكنية الجديدة في القطيف، والدمام، وأحياء وزارة الإسكان، وكذلك أحياء العزيزية بمحافظة الخبر وغيرها من المواقع.
واطلع الوفد الوزاري، خلال اجتماعهم بمدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية د. ناصر الشلعان، بمكتبه، على جملة من احتياجات تعليم الشرقية من المشاريع المدرسية للعمل على تجاوز التحديات، إضافة إلى تقرير مرئي يرصد واقع سير المشروعات والأراضي التعليمية على مستوى مدن ومحافظات المنطقة.
وأكد مدير التعليم د. ناصر الشلعان، الحرص على تفعيل التوجيهات وتنفيذ البرامج والمشاريع التي ترسم خارطة طريقها وزارة التعليم، بما يضمن بناء جيل واع ومبدع، وذلك في ظل الدعم السخي من قبل حكومتنا الرشيدة - أعزها الله - لقطاع التعليم لإيمانها التام بأن الاستثمار الأمثل يكمن في تنمية عقول أبنائها.
وتقدم د. الشلعان، بالشكر الجزيل لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان على دعمهما لقطاع التعليم بالمنطقة والشكر موصول لوزير التعليم وقيادات الوزارة على ما يبذلونه من عمل دؤوب لتطوير خارطة المنظومة التعليمية والتي نتلمس أثرها في تحقيق الأهداف المنشودة على أرض الواقع.
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