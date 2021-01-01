شكرا لقرائتكم خبر عن «خالد المغلوث» في ذمة الله والان نبدء بالتفاصيل

انتقل إلى رحمة الله الرحيم، فجر أمس الخميس، 16 جمادى الأولى 1442هـ، 31 ديسمبر 2020، م. خالد المغلوث، شقيق عضو الجمعية السعودية للاقتصاد د. عبدالله المغلوث، وتمت الصلاة والدفن في المقبرة الجنوبية بمحافظة الأحساء. ونظرًا للإجراءات والتدابير الاحترازية حاليًا، وحرصًا على سلامة الجميع، يقتصر العزاء على الاتصال. ”الخليج 365” تتقدم بالتعزية لـ د. المغلوث وأسرة الفقيد، (إنا لله وإنا إليه راجعون).

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