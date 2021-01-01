شكرا لقرائتكم خبر عن تحسين التربة الزراعية بشارع «الملك سعود» والان نبدء بالتفاصيل

واصلت إدارة الحدائق، التابعة لبلدية شرق الدمام، أعمالها في تحسين التربة الزراعية بشارع الملك سعود بحي بترومين، وذلك من خلال إضافة الرمل والسماد، وزراعة مغطيات التربة في الجزر الوسطية، لتعزيز نمو الأشجار والشجيرات، بهدف تحسين المشهد الحضري، والقضاء على مظاهر التشوه البصري.

ولتوفير بيئة غذائية آمنة، كانت الأمانة قد أطلقت مبادرة «الرقابة السرية»، لتعزيز الرقابة الذاتية في المنشآت الغذائية، والتي كشفت عددًا من التجاوزات والتساهل في تطبيق الاشتراطات الصحية والاحترازية، للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد ـ 19».