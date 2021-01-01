شكرا لقرائتكم خبر عن تحسين التربة الزراعية بشارع «الملك سعود» والان نبدء بالتفاصيل
ولتوفير بيئة غذائية آمنة، كانت الأمانة قد أطلقت مبادرة «الرقابة السرية»، لتعزيز الرقابة الذاتية في المنشآت الغذائية، والتي كشفت عددًا من التجاوزات والتساهل في تطبيق الاشتراطات الصحية والاحترازية، للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد ـ 19».
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