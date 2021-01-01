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تحسين التربة الزراعية بشارع «الملك سعود»

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واصلت إدارة الحدائق، التابعة لبلدية شرق الدمام، أعمالها في تحسين التربة الزراعية بشارع الملك سعود بحي بترومين، وذلك من خلال إضافة الرمل والسماد، وزراعة مغطيات التربة في الجزر الوسطية، لتعزيز نمو الأشجار والشجيرات، بهدف تحسين المشهد الحضري، والقضاء على مظاهر التشوه البصري.

ولتوفير بيئة غذائية آمنة، كانت الأمانة قد أطلقت مبادرة «الرقابة السرية»، لتعزيز الرقابة الذاتية في المنشآت الغذائية، والتي كشفت عددًا من التجاوزات والتساهل في تطبيق الاشتراطات الصحية والاحترازية، للحد من انتشار فيروس «» المستجد «كوفيد ـ 19».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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