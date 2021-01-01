شكرا لقرائتكم خبر عن سواتر جمالية لـ 60 «محول كهرباء» بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل
وقال رئيس بلدية محافظة القطيف م. محمد الحسيني إن السواتر التي تعتزم البلدية تركيبها تراعي التصاميم المعمارية والجمالية الموحدة والطابع التراثي للمحافظة، مشيرًا إلى أن البلدية ستعمل على أكثر من 20 موقعًا لمحولات كهربائية، تم رصدها في الشوارع الرئيسية والواجهات البحرية وغيرها.
وأوضح أن البلدية تولي الجانب الجمالي اهتمامًا ضمن أعمالها من أجل المحافظة على المكتسبات عن طریق رصد المخالفات بصورة مستمرة، والاهتمام بالجانب التوعوي في تعزیز الوعي والسلوك الحضاري. وأشار إلى أن العمل على وضع سواتر على المحولات الكهربائية یستهدف جوانب عدیدة، في مقدّمتها الحفاظ على السلامة العامة لأفراد المجتمع، بالإضافة إلى معالجة التشوه البصري.
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