فيديو.. 2.2 مليون حركة دخول وخروج عبر منفذ الوديعة في 2020

2020-12-31

متابعات الخليج 365 - متابعة

يعد منفذ الوديعة المنفذ الوحيد بين السعودية واليمن على امتداد 800 كيلو متر جنوبًا، وهذا المنفذ الوحيد الذي يعمل باستمرار منذ بداية الأزمة.

وشهد المنفذ نموًا على المستوى التجاري والسلع والإمداد حيث ارتفعت المركبات العابرة في النصف الأخير من العام الجاري 47 ألف مركبة، مقابل 37 ألف مركبة من نفس الفترة خلال العام الماضي.

وتم تسجيل 2.2 مليون حركة دخول ومغادرة بين اليمن والسعودية في 2020.. وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية حفاظًا على صحة المسافرين.