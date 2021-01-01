شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين الشريفين يهنئ رؤساء كوبا وسلوفاكيا وانتقالي السودان والان مع التفاصيل
وأعرب عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية كوبا الصديق، المزيد من الرقي والازدهار.
كما بعث خادم الحرمين الشريفين، برقية تهنئة، لرئيسة الجمهورية السلوفاكية زوزانا كابوتوفا، بمناسبة ذكرى يوم إعلان الجمهورية لبلادها.
وأعرب عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب الجمهورية السلوفاكية الصديق، المزيد من الرقي والازدهار.
وبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن البرهان، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لسيادته، ولحكومة وشعب جمهورية السودان الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.
كانت هذه تفاصيل خبر خادم الحرمين الشريفين يهنئ رؤساء كوبا وسلوفاكيا وانتقالي السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.