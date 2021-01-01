شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين الشريفين يهنئ رؤساء كوبا وسلوفاكيا وانتقالي السودان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيس جمهورية كوبا ميغل دياز كانيل، بمناسبة ذكرى يوم التحرير لبلاده.

وأعرب عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية كوبا الصديق، المزيد من الرقي والازدهار.

كما بعث خادم الحرمين الشريفين، برقية تهنئة، لرئيسة الجمهورية السلوفاكية زوزانا كابوتوفا، بمناسبة ذكرى يوم إعلان الجمهورية لبلادها.

وأعرب عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب الجمهورية السلوفاكية الصديق، المزيد من الرقي والازدهار.

وبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن البرهان، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لسيادته، ولحكومة وشعب جمهورية السودان الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.