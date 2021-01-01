شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يهنئ ميغل وزوزانا والبرهان والان مع التفاصيل
وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني، وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية كوبا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار. كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لرئيسة الجمهورية السلوفاكية زوزانا كابوتوفا، بمناسبة ذكرى يوم إعلان الجمهورية لبلادها. وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، راجياً لحكومة وشعب الجمهورية السلوفاكية الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.
وبعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لسيادة الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني، وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لسيادته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية السودان الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.
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