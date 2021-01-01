شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن: خبراء إيرانيون أعدوا لهجوم مطار عدن منذ أشهر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أكد رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، أن خبراء إيرانيين عملوا منذ أشهر للإعداد للهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار عدن الدولي وقت وصول أعضاء الحكومة اليمنية الجديدة.

وشدد عبدالملك على أن الحكومة اليمنية تقف على الأرض وستبدأ معركتها ضد الفساد الذي يمثل لعنة وجريمة، ولكنه في زمن الحرب يعتبر خيانة.

وأضاف في كلمة خلال الاجتماع الأول للحكومة الجديدة بالعاصمة المؤقتة عدن: «أي جهة تحاول استغلال هذه الظروف لزيادة الأعباء على المواطنين سنتعامل معها بحزم، فالمرحلة خطيرة، وليس لدينا حلول سحرية، لكننا مرتبطون بأبناء شعبنا وسنقوم بما يجب القيام به».

من جهة أخرى، يعمل فريق من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بالتنسيق مع الحكومة اليمنية الشرعية والسلطة المحلية وإدارة مطار عدن الدولي، خلال 24 ساعة من حدوث الاعتداء في المطار، على تقييم الأضرار تمهيداً لإصلاحها بشكل عاجل لإعادة تشغيل المطار، وتنفيذ مشروع إعادة تأهيله ليتوافق مع المواصفات الدولية.

ونعى البرنامج السعودي ضحايا الاعتداء على مطار عدن من الإخوة اليمنيين وأعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر، داعياً للمصابين بالشفاء العاجل، وللشهداء بالرحمة والمغفرة، وبالصبر والسلوان لأسرهم.

وفي استمرار لجرائم مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، نسفت المليشيا 14 منزلا شمال غرب تعز الشمّاء خلال 24 ساعة، فيما تعمل على نهب أراضي اليمنيين في صنعاء وتسعى لتغيير الديموغرافيا السكانية.