شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: نعمل على مصالحة تعيد اللحمة للبيت العربي والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - شددت الخارجية المصرية على «أهمية صدق النوايا» قبل المصالحة الحقيقية مع قطر، ما يعيد العلاقات العربية إلى خصوصيتها، ويزيد التضامن ويحافظ على المصالح المشتركة مع مراعاة مبادئ الالتزام بعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والتصدي لكل ما يُهدد أمن واستقرار الدول والشعوب العربية، ويحافظ على الأمن القومي العربي.
وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ في بيان صحفي على الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية على فيسبوك، إن بلاده تسعى لدعم الجهود الصادقة المبذولة للحفاظ على وحدة الصف العربي، والتوصل إلى المصالحة، بما يعيد اللحمة داخل البيت العربي، ويتيح المجال للتعاون البناء وحفظ مصالح كافة الأطراف.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر: نعمل على مصالحة تعيد اللحمة للبيت العربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.