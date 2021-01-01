شكرا لمتابعة خبر عن أمطار وسحب رعدية تسود أجواء 5 مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر، عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مكة المكرمة والرياض والشرقية والجوف والحدود الشمالية.

وقال مركز الأرصاد، أن منطقة مكة المكرمة تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الطائف، وتستمر حتى الساعة الـ 02.00 من صباح الجمعة، كما تشهد مكة أمطارًا خفيفة على الخرمة والمويه، وسحبًا رعدية ممطرة على جدة والجموم والعاصمة المقدسة والكامل وبحرة وخليص.

وتشهد الطائف والخرمة والمويه وتربة أمطارًا رعدية، وتستمر بعض الحالات حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الجمعة، فيما تشهد الرياض أمطارًا خفيفة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الدوادمي، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الجمعة.

وأشار المركز، إلى أن المنطقة الشرقية تشهد ضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الأحساء والدمام والقطيف، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة، كما تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على حفر الباطن وتستمر حتى الساعة الـ 02.00 من صباح الجمعة.

ويسود منطقة الجوف ضباب وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة، فيما تشهد منطقة الحدود الشمالية ضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية ، وتشمل الحالة طريف وعرعر ، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.