شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «المطلق»‏ يوضح هل يجوز صرف الزكاة على أقساط شهرية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبد الله المطلق، أمس الخميس، أنه يجوز صرف الزكاة على أقساط شهرية بدلاً من دفعة واحدة.

وقال الشيخ عبدالله المطلق، خلال مشاركته مع برنامج "فتاوى" على القناة السعودية، أن هذا الفعل جيد ويُشكر فاعله ومن أفضل ما ينبغي فعله.

وأكد "المطلق" أن الفقراء يستفيدون أكثر عندما تُمنح لهم الزكاة شهريا، بدلاً من مرة واحدة ينفقونها في وقتها.